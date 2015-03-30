Разработать рекламную кампанию для РСЯ (стройматериалы)

$55
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт13 заявок183 просмотра

Как можно больше ключевых слов. Цель – недорогие тематические клики

Адрес сайта в приложении

В приложении перечень рекламируемых товаров

Но в целом можно рекламировать всё, что есть на сайте

Рекламу нужно настраивать на страницы, размещенные в левом меню, а также если позволяет случай на страницы 3 уровня.

Очень приветствуется опыт работы в СТРОИТЕЛЬНОЙ тематике

10 лет назад
Arcky
34 года
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров