Разработать рекламную кампанию для РСЯ (стройматериалы)

Как можно больше ключевых слов. Цель – недорогие тематические клики

Адрес сайта в приложении

В приложении перечень рекламируемых товаров

Но в целом можно рекламировать всё, что есть на сайте

Рекламу нужно настраивать на страницы, размещенные в левом меню, а также если позволяет случай на страницы 3 уровня.

Очень приветствуется опыт работы в СТРОИТЕЛЬНОЙ тематике