Настроить директ

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Закрыт10 заявок135 просмотров

сайт http://pps1.ru

я запускаю небольшой проект на тест спроса

тема- изделия из пенопласта

надо настроить директ

5 объявлений я уже создал с ключевиками — и три из них не могут пройти никак модерацию. ( отклонено модератором)

10 лет назад
Dmitry2255
Дмитрий 
44 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров