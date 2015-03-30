Нужен директолог с опытом и с кейсами по след тематикам: - Туристическая тематика - Строительные компании - Свадебные компании - Ремонтные организации - Строительные материалы - Установка ...
Настроить директ
сайт http://pps1.ru
я запускаю небольшой проект на тест спроса
тема- изделия из пенопласта
надо настроить директ
5 объявлений я уже создал с ключевиками — и три из них не могут пройти никак модерацию. ( отклонено модератором)
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