Dmitry2255

Дмитрий Dmitry2255

 
44 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Заказчик услуг

Предприниматель.

Периодически пользуюсь услугами фрилансеров.

Оплачива- денежный перевод Юнистрим,   ВебМани. безнал, наличные, любая форма оплаты.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Sergey11052007
Сергей 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Обработка видео
Отличный заказчик! Всё вовремя оплачено и без лишних вопросов.
Все сделано быстро
Ответный отзыв
Alina__S
Алина 
33 года
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$5
9 баллов
8 лет назад
Создание вики-поста для соц сетей
Хороший заказчик!
спасибо все сделано !
Ответный отзыв
KoroLenka
Елена 
44 года
13 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
$2
10 баллов
8 лет назад
Перевод маленького текста на Английский
Четкие задачи, быстрая оплата! Мои рекомендации и пожелания успехов!!!
Все сделано в срок. рекомендую.
Ответный отзыв
crackos
Кирилл 
31 год
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Форма захвата для сайта и иконки соц сетей
Все хорошо, сотрудничеством доволен
все сделано как надо !
Ответный отзыв
Rawel
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Яндекс директ
Все отлично: понятное ТЗ, оплата в срок! Рекомендую!
Спасибо . все было сделано - вовремя и согласно ТЗ.
Ответный отзыв
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