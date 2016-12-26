Dmitry2255

есть сайт http://vdu.by надо по центру сайта нарисовать и установить иконку юруба с надписью - все о компании за 2 минуты. и чтобы при ннажатии было видео и надо чтобы после ...
Предприниматель.
Периодически пользуюсь услугами фрилансеров.
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- Веб-программирование9 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен супер простой и самый недорогой сайт визитка - 1 страница где будут контакты компании ( тел и е-маил) название компании адрес компании и форма для заявки ...Сайты «под ключ»40 заявокЗакрыт7 лет назад
над сверстать главную страницу сайта и 4 дополнительных ( ПОКА ТОЛЬКО ПЕРВУЮ СТРАНИЦУ) рисунок в приложении на вордпрес например или НТМЛ еще очень желательно чтобы контакт ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт7 лет назад
нарисовать аватар для виртуального асистента по имени Сириус для логистической компании какой то образ космического человека в приложении логотип наш - его также можно задействовать в аватаре. и также пример электронного ...Иллюстрации и Рисунки19 заявокЗакрыт7 лет назад
есть сайт - http://vdu.by/ надо новый более продающий , простой в тоже время привлекательный и удобный для клиентов. фон желательно белый - буквы черные. в приложении нарисовал ...Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт7 лет назад
нужен маркетолог в месенджерах например в сервисе ЛИЛУСоциальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт7 лет назад
есть отрисованный сайт . надо сверстать на вордпрес. ? как лучше ? и также надо перенести информацию и с существующего сайта - http://vdu.by/ Надо хорошее качество по низкой цене - и ...HTML-верстка87 заявокЗакрыт7 лет назад
Надо настроить и периодически улучшать существующие компании в яндекс и гугл. в основном РСЯ и КМС , графическая реклама. ( бюджет на клики в месяц 200-500 $ ) тема ...Контекстная реклама49 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать 3 анимационных баннера, чтобы пропускала реклама гугл и яндекс. Размеры: 728х90, 300х250, 240х400 Описание баннера. Надпись на английском Customs clearance of goods from Turkey to Russia favorable prices ...Баннеры15 заявокЗакрыт7 лет назад
- $5
сделать хорошую картинку для поста в соц сетях на тему - 8 марта поздраление с логотипом фирмы ( в приложении) фирма занимается логистикойИллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт7 лет назад
надо с нуля создать и обслуживать обменник криптовалют желательно человек из МинскаПрикладное ПО4 заявкиЗакрыт7 лет назад
сайт vdu.by сделать продающее видео анимацю !Анимация13 заявокЗакрыт7 лет назад
есть видео надо : 1. добавить логотип ( сам логотип есть ) 2. добавить всплывающие и исчезающие надписи: РАСТАМОЖКА ТОВАРОВ В БЕЛАРУСИ И РОСССИИ ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен7 лет назад
Хотим разработать собственную СRM и пользоваться ей http://vdu-it.com/index.php логистическая компания простую и понятную - основанную на основе с открытым кодом - только запилить под свои нужды ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт8 лет назад
есть акаунт Фейсбук - https://www.facebook.com/VDULogistics/ тема - логистика сайт - http://vdu.by Интересует привлечение клиентов ( особенно фейсбук ) - там есть ЦА . ...Социальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт8 лет назад
нужны клиенты из этих мессенджеров Вайбер Ватсап телеграм скайп QQ WeChat что можете предложить ? и какие цены ?Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
увеличить трафик с с 2 500 до 10 000 целевых кликов. есть рекламная компнии в яндексе сайт http://vdu.by кликов всего в месяц 2500 -3000 на сайт Визиты 2 619 за последний месяц ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт8 лет назад
сделать вики пост - если хорошо получится - то регулярно надо будет делать. надо только сделать вики-пост и все правильно оформить - для постинга в соц сетях. Полезный для клиентов. с ссылками на ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $2
Здравствуйте, мы динамичноразвивающаяся логистическая компания VDULogistics. Мы готовы обеспечить вамдополнительные продажи Solar Roof и Powerwall2.0 в России и за свой счет провести маркетинговые исследования востребованности вашего продукта в России. На вашем официальном ...Переводы1 исполнительЗавершен8 лет назад
Надо добавить форму захвата для сайта http://vdu.by и иконки Вк и фейсбук - чтобы с сайта посетители могли попадать в соц сети ! https://vk.com/vduby https://www.facebook.com/VDULogistics/ ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад