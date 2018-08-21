Нужно сделать иконки (6 шт) кнопок в формате CorelDraw. JPG в приложении Оплата (100 грн) на карту Привата по факту
Нарисовать аватар для месенджера
нарисовать аватар для виртуального асистента
по имени Сириус
для логистической компании
какой то образ космического человека
в приложении логотип наш - его также можно задействовать в аватаре. и также пример электронного человека
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки19 заявокЗакрыт7 лет назад
Нарисовать комикс. Компьютерная графика. Ориентировочно 5 листов формата А3. О цене договоримся, важно качество.Иллюстрации и Рисунки23 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо придумать новые модели спортивных костюмов (женских, мужских). Варианты спортивных комбинезонов приветствуются. Модели должны содержать в себе: удобство, современность, отсутствие лишних деталей, классические оттенки. Стоимость работы необходимо указать из расчета 1 модель- ...Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $30
Нужны свежие идеи!! Продукт Ссылка Нужны идеи отображения ифографики на продукте. Работы приниматься в любом графическом виде (вплоть карандашом на бумаге) Ифографика должна содержать ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день! Нарисовать миниатюру с адаптацией под моб и пк для футера. ПК Размеры - ориентируемся на видимую зону сайта. Футер - в приложении к заданию Моб Еще не ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо разработать значки устройств для экранов системы мониторинга. Значки должны быть упрощенные - например, контур, напоминающий очертания реального объекта. Подробное описание во вложении. Результат должен быть готов до вечера пятницы, 24 августа. ...Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт7 лет назад
Иллюстрация в стиле флэт. Обновить старую в соответствии с новым стилем. Приложите к ответу работы в стиле "флэт". 4+7=?Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день всем! Обьявляем конкурс на разработку и реализацию баннера для канала Youtube/ Нужен специалист в оформлении канала на Youtube/ https://www.youtube.com/channel/UC0AIs6FiZHFFWQiyV0ORAGw Название есть, есть лого, есть символ канала (Дедушка),есть уже баннер но он не устраивает . ...Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо нарисовать с какого то хорошего ракурса парк развлечений. Описание объектов и схема в приложенном файле. В итоге нужно получить два рисунка - один летний, другой зимний.Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется разработать логотип для проекта недорогих аудиозаписей. "mсMusic" концепция: доведённый до уровня ширпотреба процесс звукозаписи отсылаю к концепции идеи Макдоналдс".Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт7 лет назад