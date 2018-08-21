Нарисовать аватар для месенджера

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Закрыт19 заявок313 просмотров

нарисовать аватар для виртуального асистента 

по имени Сириус

для логистической компании

какой то образ космического человека

в приложении логотип наш - его также можно задействовать в аватаре. и также пример электронного человека

7 лет назад
Dmitry2255
Дмитрий 
44 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров