Требуется разработка логотипа. Проект недорогих аудиозаписей

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Требуется разработать логотип для проекта недорогих аудиозаписей. "mсMusic" концепция: доведённый до уровня ширпотреба процесс звукозаписи отсылаю к концепции идеи Макдоналдс".

7 лет назад
Evgeniy_bespalov
Евгений 
42 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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