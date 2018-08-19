Нужны свежие идеи!! Продукт Ссылка Нужны идеи отображения ифографики на продукте. Работы приниматься в любом графическом виде (вплоть карандашом на бумаге) Ифографика должна содержать ...
Требуется разработка логотипа. Проект недорогих аудиозаписей
Требуется разработать логотип для проекта недорогих аудиозаписей. "mсMusic" концепция: доведённый до уровня ширпотреба процесс звукозаписи отсылаю к концепции идеи Макдоналдс".
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