Необходим дизайнер для создания картинок для сайта. В первую очередь картинки для рейтинга пример статьи http://ugonavto.net/rejting/luchshie-avtosignalizacii-2018-goda.html и статистика по угонам пример статьи - http://ugonavto.net/rejting/statistika-ugonov-mashin-v-moskve-2018-god.html Просьба указать цену за картинку, сроки изготовления картинок.
Ретушь фото. Модель автомобиля
1) Необходима модель машины (Porsche Cayenne Turbo 2019 в кузове E3 или Audi Q8). Она должна быть в формате 2D. Есть множество фото в открытом доступе в интернете, оттуда можно и взять. Цвет кузова авто желательно красный
2) Нужно сделать 6 экранов с разными эффектами (отретушировать модель машины). Эффекты без видео, в статичном варианте. Спецэффекты которые нужно изобразить - в файле .word. Внизу, под машинкой будут кнопки, по которым нажимаешь и будет переключение со спецэффектом и изменение ракурса машины
Коротко о спецэффектах: (эффекты идут по возрастанию)
1) ДО - легкие круговые царапины на кузове и тускловатый цвет
ПОСЛЕ - блеск и цвет чуть насыщеннее
2) ДО - сильные круговые царапины на кузове и тускловатый цвет
ПОСЛЕ - блеск и цвет чуть насыщеннее
второй вариант должен быть лучше чем в первом
Также было бы хорошо показать, по-возможности, водоотталкивающий эффект. Это отдельно можно обсудить как
3) Это второй вариант плюс глобальная смена цвета. Был тусклый, стал насыщенный красный
4) Это третий вариант плюс усиление цвета структурного пластика на авто (пороги, задний диффузор бампера, арки). Был сероватый пластик, стал насыщенный черный
5) Показать что морда авто покроется пленкой
6) Показать что весь авто покроется пленкой
Последние два не знаю как показать на фото, что кузов покроется прозрачной пленкой. Здесь нужна Ваша помощь)
Жду Ваших предложений!)
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