Нужен дизайн футболки для американского рынка. Разработка должна быть полностью авторской. Без намека на плагиат. Пишем фразу на английском языке (американский): Ждите! Я еще не вернулся из вчера. Рядом рисуем бутылку и стакан, или ...
Нарисовать шарж на фото
Есть фотография, нужен шарж, чтобы персонаж был похож, но максимальное сходство не нужно. Пример скину в личку. Оплата вебмани. Присылайте примеры) И по срокам хотелось бы быстро.
Заявки фрилансеров
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