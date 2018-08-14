Нарисовать шарж на фото

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Закрыт9 заявок224 просмотра

Есть фотография, нужен шарж, чтобы персонаж был похож, но максимальное сходство не нужно. Пример скину в личку. Оплата вебмани. Присылайте примеры) И по срокам хотелось бы быстро. 

7 лет назад
olegtranzit
Олег 
50 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 отзывов

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