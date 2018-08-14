Разработка иллюстраций

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт16 заявок268 просмотров

Нужен человек, который разработал бы и нарисовал серию из 20-30 красочных иллюстраций для сайта (см https://www.iconfinder.com/icons/2090127/dashboard_speed_speedometer_icon). Размер - 1000*300px, т.е. необходимо больше деталей проработки фона

Тематика иллюстраций - онлайн казино/азартные игры.

Обязательно указывайте ваш бюджет и сроки

7 лет назад
HolaHey
36 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров