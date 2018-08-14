Поиск картинок, автозапчасти

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Закрыт6 заявок216 просмотров

Поиск картинок для сайта автозапчастей. Исходя из названия категории скачать с гугл картинок по 7 картинок на каждую категорию по заданному фильтру. 70 категорий . Нужно немного понимать в автозапчастях. Возможно продолжение сотрудничества. 

7 лет назад
stdan
Лайт 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров