Добрый день! Размены иллеютсрации в приложении. Нужен или кот или собака. Мелкие домашние животные. можно несколько (не слон) активно отдыхающие. (лежит в гамаке, или на пляже пьет сок через трубочку, что ...
Отрисовка простейших дизайнов.
Необходимо рисовать желательно сохраняя единый стиль несколько простейших рисунков. Примеры прикрепил. Если сработаемся будет постоянная работа. Присылайте ваши примеры и цены желательно сразу за 10 рисунков.
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