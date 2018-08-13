Отрисовка простейших дизайнов.

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Закрыт28 заявок332 просмотра

Необходимо рисовать желательно сохраняя единый стиль несколько простейших рисунков. Примеры прикрепил. Если сработаемся будет постоянная работа. Присылайте ваши примеры и цены желательно сразу за 10 рисунков.

7 лет назад
gamedev
42 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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