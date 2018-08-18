Иллюстрация найти.

Добрый день!

Размены иллеютсрации в приложении.

Нужен или кот или собака. Мелкие домашние животные. можно несколько (не слон) активно отдыхающие. (лежит в гамаке, или на пляже пьет сок через трубочку, что то в этом духе)

Оплата - до 5

Сроки - 1-2