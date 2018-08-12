Отрисовать изображения

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Закрыт5 заявок203 просмотра

Есть размеры штакетин, есть фото итогового забора. Итог должен быть как на euroshtaketnik.png 

7 лет назад
timurrodya
Тимур 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров