Перерисовать 9 векторных иллюстраций с некоторыми изменениями

Для разработки дизайна сайта выбрал несколько векторных иллюстраций с dribbble, нужно перерисовать их в стилистике как можно ближе к оригиналу (цвета, текстуры, градиенты, тени...) а в некоторые внести некоторые сюжетные изменения.

Всего 9 иллюстраций, наподобие тех, что прикрепил в аттаче.

Опыт в веб-дизайне приветствуется, возможно потом будет еще задача.