Перерисовать 9 векторных иллюстраций с некоторыми изменениями

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Закрыт22 заявки364 просмотра

Для разработки дизайна сайта выбрал несколько векторных иллюстраций с dribbble, нужно перерисовать их в стилистике как можно ближе к оригиналу (цвета, текстуры, градиенты, тени...) а в некоторые внести некоторые сюжетные изменения.

Всего 9 иллюстраций, наподобие тех, что прикрепил в аттаче. 

Опыт в веб-дизайне приветствуется, возможно потом будет еще задача.

7 лет назад
alex_mitin
Алексей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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