Формы для производства

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Закрыт5 заявок195 просмотров

Необходимо отрисовать несколько не сложных форм для производства. Рисовать в любой удобной программе, главное сохранить в step или stl. 

Высылаю образцы моделей: картинка или 3д сохранённое из 3dmax. Формы нужно будет рисовать по 2-3 в месяц.

Цена договорная

На фото образец уже готовой модели. Все модели разные

3ds Max
7 лет назад
guest_1533826929466
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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