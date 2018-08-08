Формы для производства

Необходимо отрисовать несколько не сложных форм для производства. Рисовать в любой удобной программе, главное сохранить в step или stl.

Высылаю образцы моделей: картинка или 3д сохранённое из 3dmax. Формы нужно будет рисовать по 2-3 в месяц.

Цена договорная

На фото образец уже готовой модели. Все модели разные