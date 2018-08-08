Добрый день! Нужно изготовить макет-коллаж: подводный мир (кораллы, рифы, рыбки) Вид "сверху". Готов макет стен водного мира (он в приложении), необходим пол, для этого нужен вид сверху. По размеру круг в диаметре 5.05 ...
Контурные иллюстрации для сайта по ТЗ
Здравствуйте,
я ищу иллюстратора, который рисует на графическом планшете. Особенность в том, что мне нужен только контур, без цвета и полутеней. Детальнее по требованиям тут: https://docs.google.com/document/d/1YLX_3pLoppjNpUxxR3DBE4kMzVcxAhbDz0AwSiHREes/edit?usp=sharing
Свои предложения по стоимости и ссылки на примеры работ, которые похожи на те, какие я дал в качестве примеров, шлите на почту
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