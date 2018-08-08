Контурные иллюстрации для сайта по ТЗ

Здравствуйте,

я ищу иллюстратора, который рисует на графическом планшете. Особенность в том, что мне нужен только контур, без цвета и полутеней. Детальнее по требованиям тут: https://docs.google.com/document/d/1YLX_3pLoppjNpUxxR3DBE4kMzVcxAhbDz0AwSiHREes/edit?usp=sharing

Свои предложения по стоимости и ссылки на примеры работ, которые похожи на те, какие я дал в качестве примеров, шлите на почту