Сделать надпись в Иллюстраторе(Векторе)

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен5 заявок178 просмотров

Нужно сделать три надписи из 5 символов, 

1. Надпись черная, без окантовки.

2. Надпись прозрачная на черном фоне.

3. Золотая надпись на черном фоне. 

Будут использоваться в качестве наклеек. 

Размер 10х30.  

7 лет назад
advokatmad_del
Александр 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

jampa0
Артем 
34 года
9 лет в сервисе
Был
12 дней назад
7 лет назад
$3
1 день
С Артемом работаю не первый раз, все его работы проделаны на 5 балов, не зависимо это сложный логотип с индивидуальной разработкой, или надпись в векторе. Буду рекомендовать обязательно!
Спасибо за заказ, мои рекомендации)

Заявки фрилансеров

jampa0
Артем 
34 года
9 лет в сервисе
Был
12 дней назад
7 лет назад