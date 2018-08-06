Цель создать вирусную картинку для соц сетей Мы должны создать в понятной графической форме, варианты (рецепты) изготовления коктейля. Совмещая компоненты читающий должен легко понять как сделать тот или иной коктейль. ...
Коллаж водного мира
Добрый день!
Нужно изготовить макет-коллаж: подводный мир (кораллы, рифы, рыбки) Вид "сверху". Готов макет стен водного мира (он в приложении), необходим пол, для этого нужен вид сверху. По размеру круг в диаметре 5.05 метра. Размер объектов примерно чтобы соответствовал макету стен.
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