Коллаж водного мира

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Закрыт16 заявок460 просмотров

Добрый день!

Нужно изготовить макет-коллаж: подводный мир (кораллы, рифы, рыбки) Вид "сверху". Готов макет стен водного мира (он в приложении), необходим пол, для этого нужен вид сверху. По размеру круг в диаметре 5.05 метра. Размер объектов примерно чтобы соответствовал макету стен.

7 лет назад
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Антон 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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