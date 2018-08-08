Нарисовать фоны для детской книги

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Закрыт22 заявки261 просмотр

Здравствуйте. 

Нужно нарисовать 9 разных фонов для детской книжки, 1 фон – это 1 страна. 

Например фон для Индии, можно нарисовать, индийский рынок, а на заднем плане храм. 

Затем на этих фонах будут распологаться животные (которых возможно мне также надо будет нарисовать) 

Рисунки должны быть красочные, простые, без особой детализации, как в моих примерах. 

Размер фона: 22.5(в)x29(ш) см. 

Картины необходимо выслать в исходных файлах +  jpg 

Срок до 3-х недель.  

!!!Опыт в подобных работах крайне желателен 

Гарантирую бонус за скорость и качество. 

7 лет назад
Gmeees
40 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

MayBelyy
Валерия 
29 лет
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
7 лет назад
$1
1 день

Заявки фрилансеров

MayBelyy
Валерия 
29 лет
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
7 лет назад