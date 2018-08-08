Нарисовать фоны для детской книги

Здравствуйте.

Нужно нарисовать 9 разных фонов для детской книжки, 1 фон – это 1 страна.

Например фон для Индии, можно нарисовать, индийский рынок, а на заднем плане храм.

Затем на этих фонах будут распологаться животные (которых возможно мне также надо будет нарисовать)

Рисунки должны быть красочные, простые, без особой детализации, как в моих примерах.

Размер фона: 22.5(в)x29(ш) см.

Картины необходимо выслать в исходных файлах + jpg

Срок до 3-х недель.

!!!Опыт в подобных работах крайне желателен

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