Оформление групп в соцсетях

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен4 заявки184 просмотра

Нужен художник-дизайнер, который оформит несколько групп в соцсетях и каналы на youtube

7 лет назад
NikitKo
Никита 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Artgamer
Татьяна 
39 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад
$15
1 день
Суперский дизайнер и художник, все сделала как я просил, даже больше! Рекомендую!
Идеальный заказчик. Четкая постановка задачи. Оплата быстрая. Приятно сотрудничать. Очень рекомендую!

Заявки фрилансеров

Artgamer
Татьяна 
39 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад