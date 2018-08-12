Нужно нарисовать в кореле картинку (см. вложение) и доработать в плане дизайна - устранить ляпы с непонятными областями. Вместо областей дорисовать листочки, тычинки, пестики... в таком же стиле. Узор должен быть быть в 2-х ...
Разработать серии этикеток для Vаpe жидкости
Есть несколько задач. Создание Нескольких серий Этикеток жидкости для Электронных сигарет
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки15 заявокЗакрыт7 лет назад
- $5
Нужно перерисовать в фотошопе картинки 1) Перерисовать логотип ( стереть старую надпись, нарисовать новую) 2) Перерисовать картинки Всего 12 файлов png, jpg. На каких-то нужно стереть старый лого, ...Завершен7 лет назад
есть изображение пустых бутылок без этикетки и сама этикетка. нужно сделать изображение полных (с водой) и с этикеткой. Эффекта что это реальное фото не требуется, но и не топорно. все во вложении. Можно использовать другие ...Завершен7 лет назад
Необходимо создание макета флип флоп портрета по фото. Нужен эскиз и подготовленный под резку на плоттере файл.Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт7 лет назад
День добрый, задача перерисовать и доработать эскиз тату Волка - https://www.instagram.com/p/BldqmcDHbyC/?utm_source=ig_web_copy_link Эскиз Волка нужно сделать в таком же стиле, как и тату в прикрепленном файле - Оленя. Тени ...Иллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт7 лет назад
- $1
Белый текст на зеленом фоне «Падение курса биткоина пошло рекордными темпами – до 10% в сутки» + официальная эмблема биткоина в виде монеты и понадкусывать её со всех сторон. ...Завершен7 лет назад
Требуется в существующую картинку вставить фото, перед этим его обработав. Чтобы всё смотрелось органично. Итоговый файл будет шапкой на сайте по онлайн обучению работе через Instagram. Человек с фото должен выглядеть как ...Завершен7 лет назад
Необходимо отрисовать несколько не сложных форм для производства. Рисовать в любой удобной программе, главное сохранить в step или stl. Высылаю образцы моделей: картинка или 3д сохранённое из 3dmax. Формы нужно будет рисовать по 2-3 ...Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт7 лет назад
Ищем дизайнера-иллюстратора для отрисовки корпоративных наклеек в стилистике monobank (http://prntscr.com/kglk9h) Наша компания занимается финансовой деятельностью. Для детального просчета - предоставим полное задание (идеи есть, нужна ваша реализация) Оплата в гривне, на карту ...Иллюстрации и Рисунки18 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен художник-дизайнер, который оформит несколько групп в соцсетях и каналы на youtubeЗавершен7 лет назад