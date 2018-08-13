Требуется перерисовать картинки в фотошопе

Нужно перерисовать в фотошопе картинки

1) Перерисовать логотип ( стереть старую надпись, нарисовать новую)

2) Перерисовать картинки

Всего 12 файлов png, jpg. На каких-то нужно стереть старый лого, добавить новый, на каких-то надпись добавить, на каких-то просто стереть надпись под фон. Все картинки в png.,jpg. После редактирования формат должен остаться прежним и имена файлов прежними.

Очень простое задание для исполнителей с минимальным знаниями фотошопа.