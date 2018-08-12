Ищю иллюстратора фруктов

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Закрыт21 заявка289 просмотров

Добрый день, я ищу иллюстратора фруктов для упаковок чая. нужен один полный фрукт, один разрезанный поперечно.

необходимые фрукт

Яблоко

карамель

виноград

лимон бергамот

клубника

спасибо

даша

7 лет назад
guest_15342369281412
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров