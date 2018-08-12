Серия иллюстраций

Наша компания занимается производством ингредиентов для всехотраслей пищевой промышленности. Сейчас нам нужен лейдинг для продажи одного

ингредиента для пищевой промышленности по средствам его представления через

готовый продукт в котором он применяется. Ингредиент: Глюкоза ферментированная

AIBI 1.50 - это натуральный ингредиент, который делает продукт лучше,

применяться он будет в торте "Медовик". Главная цель - донести до

целевой аудитории (маркетологи, которые работают на производстве тортов), на

сколько можно производить хороший продукт с помощью нашего ингредиента.

Сайт должен быть без фотографий, а визуализация должна бытьпроизведена по средствам графики и иллюстрации - это важно. Нам нужно

выработать свой стиль, так как проект будет включать в себя 2-5 лейдингов

каждый месяц, на каждом лейдинге будет по 5-8 иллюстраций. Соответственно

выбранный дизайнер получит постоянный большой контракт сроком до года.

Нужно визуализировать следующее:

1) Консервант позволяет производить торты"Медовики" без вынесения консервантов на этикетку, так как это

натуральная добавка без кода Е.

2) Консервант не значительно влияет на себестоимостьпроизводства торта в сравнении с химическими консервантами, в среднем

увеличение себестоимости не более 0,5 %

3)Изобразить, что консервант имеет награду, например"Лучшее инновационное решение в пищевой промышленности".

4) Консервант не влияет на вкус торта, не оставляетнеприятных привкусов и послевкусий, торт остается таким же вкусным.

5) Консервант эффективно подавляет плесени за счет чего срок годности тортаостается 90 суток, как у торта с химическим консервантом.

6) Применение консерванта не изменяет технологическийпроцесс производства тортов, можно вносить на стадии составления эмульсии, в сухом виде с мукой, в виде водногораствора, или с водными растворами других ингредиентов.

Каждый пункт нужно визуализировать отдельным блоком, безприменения фотографий, а только за счет графики и иллюстрации. Вопрос срочный,

так как проект очень скоро будет запускаться.

Что бы мы могли адекватно выбрать человека для работы прошув личку или в коменты сделать наброски на два любых пункта. Мы выберем

понравившиеся работы и будем работать по всему заказу.

Напоминаю, что выбранный дизайнер получит остальной большойзаказ.

Указана стоимость за эти 6-ть визуализаций, однавизуализация в среднем оценивается в 2500, общая стоимость контракта будет около 120 000 - 150 000

Вы можете указать свою стоимость, если считаете данную не справедливой и мы рассмотрим в зависимости от вашего

наброска и портфолио.