Серия иллюстраций

$1700
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт4 заявки250 просмотров

Наша компания занимается производством ингредиентов для всехотраслей пищевой промышленности. Сейчас нам нужен лейдинг для продажи одного

ингредиента для пищевой промышленности по средствам его представления через

готовый продукт в котором он применяется. Ингредиент: Глюкоза ферментированная

AIBI 1.50 - это натуральный ингредиент, который делает продукт лучше,

применяться он будет в торте "Медовик". Главная цель - донести до

целевой аудитории (маркетологи, которые работают на производстве тортов), на

сколько можно производить хороший продукт с помощью нашего ингредиента.

Сайт должен быть без фотографий, а визуализация должна бытьпроизведена по средствам графики и иллюстрации - это важно. Нам нужно

выработать свой стиль, так как проект будет включать в себя 2-5 лейдингов

каждый месяц, на каждом лейдинге будет по 5-8 иллюстраций. Соответственно

выбранный дизайнер получит постоянный большой контракт сроком до года.

 

Нужно визуализировать следующее:

1) Консервант позволяет производить торты"Медовики" без вынесения консервантов на этикетку, так как это

натуральная добавка без кода Е.

2) Консервант не значительно влияет на себестоимостьпроизводства торта в сравнении с химическими консервантами, в среднем

увеличение себестоимости не более 0,5 %

3)Изобразить, что консервант имеет награду, например"Лучшее инновационное решение в пищевой промышленности".

4) Консервант не влияет на вкус торта, не оставляетнеприятных привкусов и послевкусий, торт остается таким же вкусным.

5) Консервант эффективно подавляет  плесени за счет чего срок годности тортаостается 90 суток, как у торта с химическим консервантом.

6) Применение консерванта не изменяет технологическийпроцесс производства тортов, можно вносить на стадии составления эмульсии,  в сухом виде с мукой, в виде водногораствора, или с водными растворами других ингредиентов.

 

Каждый пункт нужно визуализировать отдельным блоком, безприменения фотографий, а только за счет графики и иллюстрации. Вопрос срочный,

так как проект очень скоро будет запускаться.

Что бы мы могли адекватно выбрать человека для работы прошув личку или в коменты сделать наброски на два любых пункта. Мы выберем

понравившиеся работы и будем работать по всему заказу.

Напоминаю, что выбранный дизайнер получит остальной большойзаказ.

 

Указана стоимость за эти 6-ть визуализаций, однавизуализация в среднем оценивается в 2500, общая стоимость контракта будет около 120 000 - 150 000

Вы можете указать свою стоимость, если считаете данную не справедливой и мы рассмотрим в зависимости от вашего

наброска и портфолио.

7 лет назад
red-nicolas
Николай 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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