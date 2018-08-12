Нужно нарисовать в кореле картинку (см. вложение) и доработать в плане дизайна - устранить ляпы с непонятными областями. Вместо областей дорисовать листочки, тычинки, пестики... в таком же стиле. Узор должен быть быть в 2-х ...
Серия иллюстраций
Наша компания занимается производством ингредиентов для всехотраслей пищевой промышленности. Сейчас нам нужен лейдинг для продажи одного
ингредиента для пищевой промышленности по средствам его представления через
готовый продукт в котором он применяется. Ингредиент: Глюкоза ферментированная
AIBI 1.50 - это натуральный ингредиент, который делает продукт лучше,
применяться он будет в торте "Медовик". Главная цель - донести до
целевой аудитории (маркетологи, которые работают на производстве тортов), на
сколько можно производить хороший продукт с помощью нашего ингредиента.
Сайт должен быть без фотографий, а визуализация должна бытьпроизведена по средствам графики и иллюстрации - это важно. Нам нужно
выработать свой стиль, так как проект будет включать в себя 2-5 лейдингов
каждый месяц, на каждом лейдинге будет по 5-8 иллюстраций. Соответственно
выбранный дизайнер получит постоянный большой контракт сроком до года.
Нужно визуализировать следующее:
1) Консервант позволяет производить торты"Медовики" без вынесения консервантов на этикетку, так как это
натуральная добавка без кода Е.
2) Консервант не значительно влияет на себестоимостьпроизводства торта в сравнении с химическими консервантами, в среднем
увеличение себестоимости не более 0,5 %
3)Изобразить, что консервант имеет награду, например"Лучшее инновационное решение в пищевой промышленности".
4) Консервант не влияет на вкус торта, не оставляетнеприятных привкусов и послевкусий, торт остается таким же вкусным.
5) Консервант эффективно подавляет плесени за счет чего срок годности тортаостается 90 суток, как у торта с химическим консервантом.
6) Применение консерванта не изменяет технологическийпроцесс производства тортов, можно вносить на стадии составления эмульсии, в сухом виде с мукой, в виде водногораствора, или с водными растворами других ингредиентов.
Каждый пункт нужно визуализировать отдельным блоком, безприменения фотографий, а только за счет графики и иллюстрации. Вопрос срочный,
так как проект очень скоро будет запускаться.
Что бы мы могли адекватно выбрать человека для работы прошув личку или в коменты сделать наброски на два любых пункта. Мы выберем
понравившиеся работы и будем работать по всему заказу.
Напоминаю, что выбранный дизайнер получит остальной большойзаказ.
Указана стоимость за эти 6-ть визуализаций, однавизуализация в среднем оценивается в 2500, общая стоимость контракта будет около 120 000 - 150 000
Вы можете указать свою стоимость, если считаете данную не справедливой и мы рассмотрим в зависимости от вашего
наброска и портфолио.
Заявки фрилансеров
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