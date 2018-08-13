Нарисовать логотип пример шрифта есть

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт3 заявки136 просмотров

Сделать логотип в стиле того который я вам скину , ничего сложного просто текст 

7 лет назад
shramko1997
Александр 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров