Нарисовать логотип пример шрифта есть

Наша компания занимается производством ингредиентов для всехотраслей пищевой промышленности. Сейчас нам нужен лейдинг для продажи одного ингредиента для пищевой промышленности по средствам его представления через готовый продукт в котором он применяется. Ингредиент: Глюкоза ...