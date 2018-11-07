Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: Пример работы
Создание логотипа под розничный интернет-магазин
Дорогие друзья, мне хотелось бы получить логотип для моей будущей розничной компании от Вас. Логотип так же будет наноситься на продукты малых размеров ,поэтому 15мм*15мм размер должен быть чётким и узнаваемым .Прикрепляю технической задание ,в котором прописаны все важные моменты.Спасибо за участие.
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