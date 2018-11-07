Создание логотипа под розничный интернет-магазин

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен8 заявок483 просмотра
#1$50
#2$20

Дорогие друзья, мне хотелось бы получить логотип для моей будущей розничной компании от Вас. Логотип так же будет наноситься на продукты малых размеров ,поэтому  15мм*15мм размер должен быть чётким и узнаваемым .Прикрепляю технической задание ,в котором прописаны все важные моменты.Спасибо за участие.

7 лет назад
comfort-st
Сергей 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Победители конкурса

s_el
53 года
13 лет в сервисе
Была
9 часов назад
7 лет назад
#2
bilochka
Наталия 
28 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 лет назад
#1
Человек, который знает свое дело и ценит время клиента. Спасибо ему за услуги)
Очень интересный заказ! Спасибо за то, что выбрали мою идею!)

Заявки фрилансеров

s_el
53 года
13 лет в сервисе
Была
9 часов назад
7 лет назад
#2
bilochka
Наталия 
28 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 лет назад
#1