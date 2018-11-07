Создание логотипа под розничный интернет-магазин

# 1 — $ 50 # 2 — $ 20

Дорогие друзья, мне хотелось бы получить логотип для моей будущей розничной компании от Вас. Логотип так же будет наноситься на продукты малых размеров ,поэтому 15мм*15мм размер должен быть чётким и узнаваемым .Прикрепляю технической задание ,в котором прописаны все важные моменты.Спасибо за участие.