Дизайн футболки для амариканского рынка

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт10 заявок236 просмотров

Нужен дизайн футболки для американского рынка. Разработка должна быть полностью авторской. Без намека на плагиат. 

Пишем фразу на английском языке (американский): Ждите! Я еще не вернулся из вчера.  Рядом рисуем бутылку и стакан, или просто стакан, или просто бутылку. В общем показываем что владелец футболки типа все еще отходит от вчерашней вечеринки. Не знаю, добавьте еще что нибудь, там трусы на люстре, фейерверк, все то что покажет безбашенность вчерашнего.  Можно в моно цвете можно в цвете.

Оплата только после выбора работы. Размер 4500 на 5400 пикселов формат PNG.   Присылать варианты с воядными знаками или в заниженном качестве. Воровать ваши эскизы клянусь не буду.   

7 лет назад
Aidyn
42 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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