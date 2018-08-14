Нужен человек, который разработал бы и нарисовал серию из 20-30 красочных иллюстраций для сайта (см https://www.iconfinder.com/icons/2090127/dashboard_speed_speedometer_icon). Размер - 1000*300px, т.е. необходимо больше деталей проработки фона Тематика иллюстраций - онлайн казино/азартные игры. Обязательно указывайте ...
Дизайн футболки для амариканского рынка
Нужен дизайн футболки для американского рынка. Разработка должна быть полностью авторской. Без намека на плагиат.
Пишем фразу на английском языке (американский): Ждите! Я еще не вернулся из вчера. Рядом рисуем бутылку и стакан, или просто стакан, или просто бутылку. В общем показываем что владелец футболки типа все еще отходит от вчерашней вечеринки. Не знаю, добавьте еще что нибудь, там трусы на люстре, фейерверк, все то что покажет безбашенность вчерашнего. Можно в моно цвете можно в цвете.
Оплата только после выбора работы. Размер 4500 на 5400 пикселов формат PNG. Присылать варианты с воядными знаками или в заниженном качестве. Воровать ваши эскизы клянусь не буду.
Заявки фрилансеров
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