Дизайн футболки для амариканского рынка

Нужен дизайн футболки для американского рынка. Разработка должна быть полностью авторской. Без намека на плагиат.

Пишем фразу на английском языке (американский): Ждите! Я еще не вернулся из вчера. Рядом рисуем бутылку и стакан, или просто стакан, или просто бутылку. В общем показываем что владелец футболки типа все еще отходит от вчерашней вечеринки. Не знаю, добавьте еще что нибудь, там трусы на люстре, фейерверк, все то что покажет безбашенность вчерашнего. Можно в моно цвете можно в цвете.

Оплата только после выбора работы. Размер 4500 на 5400 пикселов формат PNG. Присылать варианты с воядными знаками или в заниженном качестве. Воровать ваши эскизы клянусь не буду.