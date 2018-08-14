Нужна иллюстрация для сайта. Срисовать с фотографии

Добрый день!

На данный момент разрабатывается дизайн сайта. Необходима иллюстрация, которая будет использоваться в хедере слева от слогана, можете посмотреть скриншот header.jpg.

Иллюстрацию необходимо срисовать с фотографии, в стиле каната который на скриншоте header.jpg.

Сам канат должен быть полноценен, а не обрезан. Канат должен лежать на палубе, а на фоне корабль.

На скриншоте example.jpg выдно, как он примерно должен размещаться. Нужна очень качественная иллюстрация в формате ai или eps (100% вектор).

Большая просьба в приват не писать.

Оставляйте свои заявки, обязательно с ценой и сроками.

Спасибо за внимание.