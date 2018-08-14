Нарисовать стикеры для телеграма

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Закрыт21 заявка296 просмотров

Нужно нарисовать 2 стикера для телеграма, в которых будет обыгран логотип компании

Для выбора героев стикеров можно использовать героев популярных мультфильмов. В сюжет стикера должен быть органично вписан логотип.

Стикеры, рисовка, которых мне нравиться:

https://tlgrm.ru/stickers/PhilTheOwl

https://tlgrm.ru/stickers/VKkotik

https://tlgrm.ru/stickers/pappy_fox 

Подробные условия и логотип сообщу в личной переписке.

7 лет назад
alynon
26 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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