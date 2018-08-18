Нужен дизайнер для создания тематических картинок на сайт ugonavto.net

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт8 заявок276 просмотров

Необходим дизайнер для создания картинок для сайта. В первую очередь картинки для рейтинга пример статьи http://ugonavto.net/rejting/luchshie-avtosignalizacii-2018-goda.html и статистика по угонам пример статьи - http://ugonavto.net/rejting/statistika-ugonov-mashin-v-moskve-2018-god.html Просьба указать цену за картинку, сроки изготовления картинок.

7 лет назад
vekov_ugonavto
Николай 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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