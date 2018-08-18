Нужен дизайн футболки для американского рынка. Разработка должна быть полностью авторской. Без намека на плагиат. Пишем фразу на английском языке (американский): Ждите! Я еще не вернулся из вчера. Рядом рисуем бутылку и стакан, или ...
Дизайн группы Вконтакте / Инсталендинга
Нужен дизайнер для создания оформления группы и товаров в Вконтакте , так же оформления инсталендинга с товарами в инстаграмм .
Заявки фрилансеров
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