Сделать картинки с постельным бельем в красивом виде

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Закрыт7 заявок273 просмотра

Мне нужны картинки с постельным бельём.У меня ткани, нужно,чтоб дизайны были видны "на кровати",прикрепил фото

что для этого нужно предоставить?

https://ibb.co/hSXz7e

https://ibb.co/jiE7tK

https://ibb.co/n8id0z

https://ibb.co/jkY0DK

7 лет назад
guest_15346235558376
7 лет в сервисе
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7 лет назад

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