Отрисовать картинку по фотографии

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт19 заявок290 просмотров

Имеется фотография распечатанной картинки. Необходимо отрисовать в растре в максимально возможном разрешении и подготовить для печати размером 200*180см 

Есть ТЗ, высылаю по требованию.

7 лет назад
Looord
35 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

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