Эскиз тату

Я ищу, чтобы получить обычную татуировку в память о моем папе, который скончался 6 месяцев назад. Я ищу что-то черным и белым, и это переместит мою левую сторону моей груди.

Мы оба были большими поклонниками итальянской футбольной команды под названием Интер.

Я хотел включить логотип команды, с высказыванием и датой его рождения, а также дату смерти римскими цифрами. Я прикрепляю логотип и грубый эскиз того, как я представляю себе татуировку, чтобы выглядеть ... более или менее. Я также прикрепляю некоторые татуировки логотипа команд, которые уже созданы, чтобы дать вам некоторые идеи.

Логотип команды - это буквы F.C.I.M, перекрывающиеся по кругу.

Я бы хотел, чтобы C логотипа был заменен датами, которые он родился / прошел в римских цифрах, сохраняя при этом форму C.

дата рождения

V.II.MCMXLIX

Дата его передачи

II.XIV.MMXVIII

M-часть логотипа, я бы хотел Semper на одном стебле, а Cuore - на другом.

Я письмо с логотипом, я хотел бы, чтобы слова Нел Мио бежали по центру.

Semper nel mio cuore переводится всегда в моем сердце.

В основном глядя, чтобы мой грубый эскиз выглядел более холодным и поддерживал форму логотипа.