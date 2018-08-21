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Эскиз тату
Я ищу, чтобы получить обычную татуировку в память о моем папе, который скончался 6 месяцев назад. Я ищу что-то черным и белым, и это переместит мою левую сторону моей груди.
Мы оба были большими поклонниками итальянской футбольной команды под названием Интер.
Я хотел включить логотип команды, с высказыванием и датой его рождения, а также дату смерти римскими цифрами. Я прикрепляю логотип и грубый эскиз того, как я представляю себе татуировку, чтобы выглядеть ... более или менее. Я также прикрепляю некоторые татуировки логотипа команд, которые уже созданы, чтобы дать вам некоторые идеи.
Логотип команды - это буквы F.C.I.M, перекрывающиеся по кругу.
Я бы хотел, чтобы C логотипа был заменен датами, которые он родился / прошел в римских цифрах, сохраняя при этом форму C.
дата рождения
V.II.MCMXLIX
Дата его передачи
II.XIV.MMXVIII
M-часть логотипа, я бы хотел Semper на одном стебле, а Cuore - на другом.
Я письмо с логотипом, я хотел бы, чтобы слова Нел Мио бежали по центру.
Semper nel mio cuore переводится всегда в моем сердце.
В основном глядя, чтобы мой грубый эскиз выглядел более холодным и поддерживал форму логотипа.
Выбранный исполнитель
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