Мультяшное изображение жениха и невесты на пригласительные

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Закрыт17 заявок319 просмотров

Здравствуйте,

нужно мультяшное и очень милое изображение жениха (меня) и невесты. Как пример - рисунок в стиле Julio Cesar

https://www.artstation.com/mz09. Наши фотографии потом в ПМ.

7 лет назад
temonix
39 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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