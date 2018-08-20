Создать похожую работу

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Завершен5 заявок194 просмотра

Здравствуйте.

Мне необходима данная картинка в векторе.

Сможете ли вы мне в этом помочь?

7 лет назад
guest_15347748797562
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

kalsefer
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$1
1 день
Спасибо большое Сергею за оперативно выполненную работу! очень быстро и качественно! А самое главное по очень низкой цене!
Грамотное ТЗ, постоянно на связи, приятный в общение , своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

kalsefer
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад