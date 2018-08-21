Создание стильной информационной брошюры

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен16 заявок214 просмотров

Привет всем. Нужно быстро, недорого и качественно разработать дизайн для информационной брошюры, которая должна дать понять потенциальному заказчику, чем мы занимаемся. 

Формат А4. 

Деловой стиль. 

Прикрепляю слова, который должны фигурировать в брошюре, жду предложений. 

С уважением.

7 лет назад
morkoffka123
34 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

ramisalo7
27 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$25
1 день
Быстро, творчески и по делу. Проявил инициативу, которой иногда не хватает от исполнителей. Спасибо. Рекомендую и буду обращаться за услугами еще.
Заказчик всегда на связи, своевременно оплатил работу, все понравилось! С удовольствием поработаю еще)

Заявки фрилансеров

ramisalo7
27 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад