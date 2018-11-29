Ифографика продукта (макет/проект)

# 1 — $ 20 # 2 — $ 10

Нужны свежие идеи!!

Продукт

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Нужны идеи отображения ифографики на продукте.

Работы приниматься в любом графическом виде (вплоть карандашом на бумаге)

Ифографика должна содержать преимущество и описание продукта.

Описание: размер, обьем, материал, идеальная зеркальная поверхность, хорошо держит холод и тепло напитка и тд (плюсом для вас если придумаете дополнительные пункты).

Преимущество: легкие, прочные(не бьющееся), стильные (luxury), подчеркивающие неповторимость, уникальность использования (пить вод, соки, чай, кофе, коктейли, есть мороженное и тд), (плюсом для вас если придумаете дополнительные пункты)

1 место: Получает 20 доллоров + возможность реализовать задуманный проект инфографики

2 место: Получает 10 доллоров

Если возникают вопросы, пишите в личку