Дизайн вещей

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Закрыт5 заявок202 просмотра

Необходимо придумать новые модели спортивных костюмов (женских, мужских). Варианты спортивных комбинезонов приветствуются.

Модели должны содержать в себе: удобство, современность, отсутствие лишних деталей, классические оттенки.

Стоимость работы необходимо указать из расчета 1 модель- 3 популярных цветовых решения. 

Цветовая гамма приближенная в действительной политре существующих тканей. 

Сезон костюмов-зима.

7 лет назад
dolka99
Ольга 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад

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