Дизайн вещей

Добрый день всем! Обьявляем конкурс на разработку и реализацию баннера для канала Youtube/ Нужен специалист в оформлении канала на Youtube/ https://www.youtube.com/channel/UC0AIs6FiZHFFWQiyV0ORAGw Название есть, есть лого, есть символ канала (Дедушка),есть уже баннер но он не устраивает . ...