Иллюстрация в стиле флэт. Обновить старую в соответствии с новым стиле

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Закрыт9 заявок229 просмотров

Иллюстрация в стиле флэт. Обновить старую в соответствии с новым стилем. Приложите к ответу работы в стиле "флэт". 4+7=?

7 лет назад
1qwerty
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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