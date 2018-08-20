Графический дизайн значков устройств

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
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Необходимо разработать значки устройств для экранов системы мониторинга. Значки должны быть упрощенные - например, контур, напоминающий очертания реального объекта. Подробное описание во вложении. Результат должен быть готов до вечера пятницы, 24 августа.

Подробное задание здесь:

https://drive.google.com/open?id=1FFCjHg2LLwoan-bLcphQFyQRdZyt-bHW

С уважением,

Юрий

7 лет назад
guest_14896951409484
8 лет в сервисе
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4 года назад

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