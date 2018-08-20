Нужно сделать иконки (6 шт) кнопок в формате CorelDraw. JPG в приложении Оплата (100 грн) на карту Привата по факту
Графический дизайн значков устройств
Необходимо разработать значки устройств для экранов системы мониторинга. Значки должны быть упрощенные - например, контур, напоминающий очертания реального объекта. Подробное описание во вложении. Результат должен быть готов до вечера пятницы, 24 августа.
Подробное задание здесь:
https://drive.google.com/open?id=1FFCjHg2LLwoan-bLcphQFyQRdZyt-bHW
С уважением,
Юрий
Заявки фрилансеров
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