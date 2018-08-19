6 простых иконок

  1. Биржа фриланса
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Закрыт19 заявок291 просмотр

Нужно сделать иконки (6 шт) кнопок в формате CorelDraw.

JPG в приложении

Оплата (100 грн) на карту Привата по факту 

CorelDRAW
7 лет назад
P2P
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
34 отзыва

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Нет заявок фрилансеров