Баннер на канал Youtube

Добрый день всем!

Обьявляем конкурс на разработку и реализацию баннера для канала Youtube/ Нужен специалист в оформлении канала на Youtube/ https://www.youtube.com/channel/UC0AIs6FiZHFFWQiyV0ORAGw Название есть, есть лого, есть символ канала (Дедушка),есть уже баннер но он не устраивает . Нужно разработать фирменный стиль оформления канала.

Нужен рисованный проект,именно рисунок (не фото)

Пример https://www.youtube.com/channel/UCW1kCwiOpKLunyxLdJSO-I

Нужно отразить дух путешествий.(Девиз: Гуру удобных и безопасных путешествий) , деда отрисовать в разных ситуациях . Яркий запоминающийся стиль.

Будет плейлист Расследование GeoGuru ( там в образе Шерлока Холмса он будет на заставке.

У канала будут 2 основных направления

1. Расследование GeoGuru (трэвэлхаки) где мы будем исследовать факты Таиланде,способы выгодного обмена валюты,неизвестные и известные места с неизвестной стороны.

2. Транспорт где будем наглядно показывать как добраться из одной точки в другую.

Это тоже необходимо отобразить в баннере. А так же важно отметить "Новые выпуски по пятницам" Должна быть надпись заметна. Чтобы понять дух и духовное наполнение канала посмотрите пожалуйста ролики .

Важно! С победителем будет заключен контракт на отрисовку всех заставок канала. каждую неделю будет выходить минимум 1 ролик.