Нужно сделать иконки (6 шт) кнопок в формате CorelDraw. JPG в приложении Оплата (100 грн) на карту Привата по факту
Сделать рисунок парка развлечений
Необходимо нарисовать с какого то хорошего ракурса парк развлечений.
Описание объектов и схема в приложенном файле.
В итоге нужно получить два рисунка - один летний, другой зимний.
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