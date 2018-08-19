Сделать рисунок парка развлечений

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Закрыт9 заявок252 просмотра

Необходимо нарисовать с какого то хорошего ракурса парк развлечений.

Описание объектов и схема в приложенном файле.

В итоге нужно получить два рисунка - один летний, другой зимний.

7 лет назад
shurman
46 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

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