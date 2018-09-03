Иллюстрация. Нарисовать миниатюру для 3 сезонов

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Завершен5 заявок277 просмотров

Добрый день!

Нарисовать миниатюру с адаптацией под моб и пк для футера.

ПК

Размеры - ориентируемся на видимую зону сайта.

Футер - в приложении к заданию

Моб

Еще не нарисован но будет как на примере во вложении

Любой сайт можно посмотреть в моб верисии на пк. смотри приложение

Лето у нас нарисовано.

Оплата - договорная

Сроки - 7-14 дней

7 лет назад
vladymir777
Володимир 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
166 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

Ilyina_Kate
Екатерина 
32 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 лет назад
$5
7 дней
Как всегда на высоте!👀 Смотрите портфолио!
С данным заказчиком очень приятно работать. Всегда на связи, оплата вовремя. Пока не заметила никаких подводных камней)

Заявки фрилансеров

Ilyina_Kate
Екатерина 
32 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 лет назад