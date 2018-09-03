Иллюстрация. Нарисовать миниатюру для 3 сезонов

Добрый день!

Нарисовать миниатюру с адаптацией под моб и пк для футера.

ПК

Размеры - ориентируемся на видимую зону сайта.

Футер - в приложении к заданию

Моб

Еще не нарисован но будет как на примере во вложении

Любой сайт можно посмотреть в моб верисии на пк. смотри приложение

Лето у нас нарисовано.

Оплата - договорная

Сроки - 7-14 дней