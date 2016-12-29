Перевод маленького текста на Английский

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен13 заявок281 просмотр

Здравствуйте, мы динамичноразвивающаяся логистическая  компания VDULogistics.

Мы готовы обеспечить вамдополнительные продажи Solar Roof и Powerwall2.0 в России и за свой счет провести маркетинговые исследования

востребованности вашего продукта в России.

На вашем официальном сайтеhttps://www.tesla.com мы нашли информацию о Solar roof. Нам очень нравится ваша

идея энергонезависимых домов с солнечными панелями в виде черепицы. В наше

время возобновляемые источники энергии это восходящий тренд.

С уважением, VDU Logistics.

 

https://www.tesla.com/contact

8 лет назад
Dmitry2255
Дмитрий 
44 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

KoroLenka
Елена 
44 года
13 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
8 лет назад
$2
1 день
Все сделано в срок. рекомендую.
Четкие задачи, быстрая оплата! Мои рекомендации и пожелания успехов!!!

Заявки фрилансеров

KoroLenka
Елена 
44 года
13 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
8 лет назад