Перевод маленького текста на Английский

Здравствуйте, мы динамичноразвивающаяся логистическая компания VDULogistics.

Мы готовы обеспечить вамдополнительные продажи Solar Roof и Powerwall2.0 в России и за свой счет провести маркетинговые исследования

востребованности вашего продукта в России.

На вашем официальном сайтеhttps://www.tesla.com мы нашли информацию о Solar roof. Нам очень нравится ваша

идея энергонезависимых домов с солнечными панелями в виде черепицы. В наше

время возобновляемые источники энергии это восходящий тренд.

С уважением, VDU Logistics.

https://www.tesla.com/contact