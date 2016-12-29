Фрагменты задания – во вложении. Поручение задания – ~29 декабря. Срок выполнения – ~18 января. Можно взять только одну из языковых пар. Предлагаемая оплата (руб. за 1800 знсп исходника): исп-рус от 200; рус-исп от ...
Перевод маленького текста на Английский
Здравствуйте, мы динамичноразвивающаяся логистическая компания VDULogistics.
Мы готовы обеспечить вамдополнительные продажи Solar Roof и Powerwall2.0 в России и за свой счет провести маркетинговые исследования
востребованности вашего продукта в России.
На вашем официальном сайтеhttps://www.tesla.com мы нашли информацию о Solar roof. Нам очень нравится ваша
идея энергонезависимых домов с солнечными панелями в виде черепицы. В наше
время возобновляемые источники энергии это восходящий тренд.
С уважением, VDU Logistics.
Выбранный исполнитель
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