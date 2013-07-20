KoroLenka

Елена KoroLenka

 
43 годаБеларусь/Минск
11 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
переводчик английского и белорусского языков

Более 10 лет занимаюсь переводом (устный, письменный) с английского языка на русский и с русского на английский, в том числе техническим.

Проекты с моим участием:

Проект TEMPUS в Республике Беларусь

Проект USAID “Местное предпринимательство и экономическое развитие” при реализации ПРООН.

Языковая пара: английский- русский (белорусский)

Отзывы заказчиков
Dmitry2255
Дмитрий 
43 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$2
10 баллов
7 лет назад
Перевод маленького текста на Английский
Все сделано в срок. рекомендую.
Четкие задачи, быстрая оплата! Мои рекомендации и пожелания успехов!!!
Ответный отзыв
Shehovcova
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Перевести несколько статей
Елена - лучший переводчик из всех, кого я знаю. Она не просто переводит, но и художественно адаптирует переведенный текст. Ее статьи можно увидеть на сайте мир-барби.рф в разделе "Новости мира Барби".
Ответственный заказчик, который четко ставит задачи, готова к диалогу и оплату производит в срок. Если Вам необходимо будет работать с Юлией, Вам действительно посчастливится!
Ответный отзыв
Переводы
2 отзыва
$4/час
от 1 дня
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