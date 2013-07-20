переводчик английского и белорусского языков
Более 10 лет занимаюсь переводом (устный, письменный) с английского языка на русский и с русского на английский, в том числе техническим.
Проекты с моим участием:
Проект TEMPUS в Республике Беларусь
Проект USAID “Местное предпринимательство и экономическое развитие” при реализации ПРООН.
Языковая пара: английский- русский (белорусский)
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
7 лет назад
Все сделано в срок. рекомендую.
Ответный отзыв
Четкие задачи, быстрая оплата! Мои рекомендации и пожелания успехов!!!
$5
10 баллов
10 лет назад
Елена - лучший переводчик из всех, кого я знаю. Она не просто переводит, но и художественно адаптирует переведенный текст. Ее статьи можно увидеть на сайте мир-барби.рф в разделе "Новости мира Барби".
Ответный отзыв
Ответственный заказчик, который четко ставит задачи, готова к диалогу и оплату производит в срок. Если Вам необходимо будет работать с Юлией, Вам действительно посчастливится!
Переводы
2 отзыва
$4/час
от 1 дня
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