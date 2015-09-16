Предлагаю услуги по созданию сложных интернет-магазинов на базе 1С-Битрикс.

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BEDROSOVA WEB STUDIO

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О НАС >>> БЛОГ >>> ПОРТФОЛИО >>> ТИРАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ >>>

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_________________________$$$ Являемся ЗОЛОТЫМИ сертифицированными партнерами 1С-Битрикс!

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_______________________$$$$$$$ Работаем со всеми регионами России!

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_____________________$$$$$$$$$$$ Занимаемся коммерческой разработкой уже 8 лет!

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___________________$$$$$$$$$$$$$$$ Безналичный расчет!

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_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ Дружная команда!

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____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ Честное ценообразование!

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________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ Полный комплекс услуг!

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____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ Скрупулезное отношение к проектной документации!

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___________$$$$$_____________________$$$$$ Вы находитесь в Москве?

___________$_____________________________$ Наш представитель может подъехать к Вам в офис!

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Для разработки интернет-сайтов мы используем коммерческую систему управления

контентом 1С-Битрикс, интернет-сайты клиентов мы размещаем на ультрасовременных

серверах нашего партнера - хостинг-провайдера Rusonix.

НАШИ УСЛУГИ:

разработка НЕ ДЕШЕВЫХ интернет-магазинов на базе 1С-Битрикс

интернет-магазинов на базе 1С-Битрикс интеграция 1С-Битрикс и 1С Предприятие

внедрение 1С Предприятие Управление Торговлей

SEO-оптимизация интернет-магазинов

создание Яндекс-Островов для интернет-магазинов

наполнение интернет-магазинов

разработка посадочных страниц (landingpage)

написание продающих текстов

php-программистов

1С-программистов

SEO-оптимизаторов

специалистов технической поддержки

Уважаемые заказчики, 8 лет назад я начинала здесь на weblancer.net одна,

как php-программист.

Сейчас, когда вокруг меня собралась команда, я продолжаю лично работать над каждым

проектом в качестве ведущего программиста и архитектора системы.

Уважаемые исполнители, на данный момент помимо того, что я руковожу веб-студией,

я являюсь совладелицей 2х розничных и 1го оптового интернет-магазина.

Большинство проектов, которые я открываю здесь, Вы выполняете лично для меня или

для моих близких друзей и партнеров.

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Быстро, дешево и точно по ТЗ - это не про нас.

про нас - это - Долго, дорого, с душой и так, как МЫ считаем правильным.

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О НАС >>> БЛОГ >>> ПОРТФОЛИО >>> ТИРАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ >>>

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И П Бедросова Ю. В.

ИНН: 230210508363

ОГРНИП: 311230220900040

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Тел: +7 (918) 238-70-92

Skype: Bedrosova

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