Shehovcova

Юлия Бедросова Shehovcova

 
38 летРоссия/Армавир
17 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Предлагаю услуги по созданию сложных интернет-магазинов на базе 1С-Битрикс.

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                                                       BEDROSOVA WEB STUDIO 

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    О НАС >>>    БЛОГ >>>    ПОРТФОЛИО >>>    ТИРАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ >>>

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_________________________$$$    Являемся ЗОЛОТЫМИ сертифицированными партнерами 1С-Битрикс!

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_______________________$$$$$$$    Работаем со всеми регионами России!

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_____________________$$$$$$$$$$$   Занимаемся коммерческой разработкой уже 8 лет!

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___________________$$$$$$$$$$$$$$$    Безналичный расчет!

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_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$   Дружная команда!

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____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$   Честное ценообразование!

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________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$    Полный комплекс услуг!

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____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$     Скрупулезное отношение к проектной документации!

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___________$$$$$_____________________$$$$$   Вы находитесь в Москве? 

___________$_____________________________$   Наш представитель может подъехать к Вам в офис!

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Для разработки интернет-сайтов мы используем коммерческую систему управления 

контентом 1С-Битрикс, интернет-сайты клиентов мы размещаем на ультрасовременных

серверах нашего партнера - хостинг-провайдера Rusonix.

 

НАШИ УСЛУГИ: 

  • разработка НЕ ДЕШЕВЫХ интернет-магазинов на базе 1С-Битрикс
  • интеграция 1С-Битрикс и 1С Предприятие
  • внедрение 1С Предприятие Управление Торговлей
  • SEO-оптимизация интернет-магазинов
  • создание Яндекс-Островов для интернет-магазинов
  • наполнение интернет-магазинов
  • разработка посадочных страниц (landingpage)
  • написание продающих текстов
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ:

  • php-программистов
  • 1С-программистов
  • SEO-оптимизаторов
  • специалистов технической поддержки
Не люблю посредников и не являюсь посредником сама...

Уважаемые заказчики, 8 лет назад я начинала здесь на weblancer.net  одна,

как php-программист.

Сейчас, когда вокруг меня собралась команда, я продолжаю лично работать над каждым

проектом в качестве ведущего программиста и архитектора системы.

Уважаемые исполнители, на данный момент помимо того, что я руковожу веб-студией,

я являюсь совладелицей 2х розничных и 1го оптового интернет-магазина.

Большинство проектов, которые я открываю здесь, Вы выполняете лично для меня или

для моих близких друзей и партнеров.

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Быстро, дешево и точно по ТЗ - это не про нас.

про нас - это - Долго, дорого, с душой и так, как МЫ считаем правильным.

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     О НАС >>>    БЛОГ >>>    ПОРТФОЛИО >>>    ТИРАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ >>>

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И П Бедросова Ю. В.                                                    

ИНН: 230210508363                                                    

ОГРНИП: 311230220900040

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Тел: +7 (918) 238-70-92

Skype: Bedrosova

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PHP
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Отзывы заказчиков
alat
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$4000
10 баллов
12 лет назад
Создание портала на Битриксе
Сотрудничали с Юлией по проекту несколько месяцев без остановки. Моя итоговая оценка - высший уровень фрилансера, топовый дивизион. Сотрудничал с огромным количеством фрилансеров, и, поверьте, есть с кем сравнить. Отлично ориентируется в битриксе, знает на 5+. Великолепное соотношение цена/качество - лучшее на веблансере по битриксу. Инициативная - мне очень нравится, когда предлагают решения, о которых я не догадывался. Исполнительность, ответственность - всё на высоте. Думаю, достаточно сказать, что когда за много месяцев непрерывной работы не было вообще никаких сложностей - это уже о чем-то говорит. В следующий раз обращаться буду сразу только к Юле.
Очень довольна сотрудничеством с Маратом. Это редкий заказчик. Помимо того, что он всегда вовремя оплачивает работу и всегда адекватно оплачивает дополнительные доработки, Марат отличается невероятно высоким интеллектом. Ему не нужно ничего объяснять, он более чем опытный пользователь Битрикс, прекрасно разбирается в особенностях различных хостингов и в серверном программном обеспечении. Марат – очень уравновешенный человек и человек высокой культуры. Это видно по его письменной речи. Кроме этого, Марат доверяет специалистам, которых нанимает, дает им определенную свободу для творческих поисков. Это очень приятно, очень радует. С этим заказчиком я буду с удовольствием работать всегда, когда во мне возникнет надобность.
Ответный отзыв
gandalf80
Вениамин 
43 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
42 отзыва
$250
10 баллов
12 лет назад
Исправление скрипта установки Битрикс
Все четко, быстро и видно, что человек делал проект как себе. немногие тут так относятся к заказным проектам. всем очень рекомендую.
Сотрудничеством очень довольна. Четкое задание, своевременная оплата.
Ответный отзыв
SI-IUREG
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Скопировать сайт на битрикс
Очень доволен сотрудничеством. Быстро, качественно, в срок! Получил консультацию по важным вопросам связанными с Bitrix. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Сотрудничеством довольна. Задание было поставлено четко, оплата своевременна.
Ответный отзыв
ledispirit
Наталья 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$500
10 баллов
12 лет назад
Дописать сайт на 1С-Битрикс
Знание Битрикс - отличное. Исполнительность на высшем уровне. По ТЗ все было выполнено точно и раньше срока. Сотрудничество очень понравилось.
Хороший, честный заказчик. Расплатился в полном объеме, будем продолжать сотрудничество.
Ответный отзыв
ArtGana
Льюис 
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Изменить компонент в Джумле
Работа была выполнена быстро и качественно. Приятно работать с такими людьми.
Приятно было работать! Заказчик четко ставит задание, вовремя оплачивает.
Ответный отзыв