Юлия Бедросова ShehovcovaShehovcova
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BEDROSOVA WEB STUDIO
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О НАС >>> БЛОГ >>> ПОРТФОЛИО >>> ТИРАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ >>>
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_________________________$$$ Являемся ЗОЛОТЫМИ сертифицированными партнерами 1С-Битрикс!
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_______________________$$$$$$$ Работаем со всеми регионами России!
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_____________________$$$$$$$$$$$ Занимаемся коммерческой разработкой уже 8 лет!
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___________________$$$$$$$$$$$$$$$ Безналичный расчет!
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_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ Дружная команда!
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____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ Честное ценообразование!
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________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ Полный комплекс услуг!
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____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ Скрупулезное отношение к проектной документации!
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___________$$$$$_____________________$$$$$ Вы находитесь в Москве?
___________$_____________________________$ Наш представитель может подъехать к Вам в офис!
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Для разработки интернет-сайтов мы используем коммерческую систему управления
контентом 1С-Битрикс, интернет-сайты клиентов мы размещаем на ультрасовременных
серверах нашего партнера - хостинг-провайдера Rusonix.
НАШИ УСЛУГИ:
- разработка НЕ ДЕШЕВЫХ интернет-магазинов на базе 1С-Битрикс
- интеграция 1С-Битрикс и 1С Предприятие
- внедрение 1С Предприятие Управление Торговлей
- SEO-оптимизация интернет-магазинов
- создание Яндекс-Островов для интернет-магазинов
- наполнение интернет-магазинов
- разработка посадочных страниц (landingpage)
- написание продающих текстов
- php-программистов
- 1С-программистов
- SEO-оптимизаторов
- специалистов технической поддержки
Уважаемые заказчики, 8 лет назад я начинала здесь на weblancer.net одна,
как php-программист.
Сейчас, когда вокруг меня собралась команда, я продолжаю лично работать над каждым
проектом в качестве ведущего программиста и архитектора системы.
Уважаемые исполнители, на данный момент помимо того, что я руковожу веб-студией,
я являюсь совладелицей 2х розничных и 1го оптового интернет-магазина.
Большинство проектов, которые я открываю здесь, Вы выполняете лично для меня или
для моих близких друзей и партнеров.
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Быстро, дешево и точно по ТЗ - это не про нас.
про нас - это - Долго, дорого, с душой и так, как МЫ считаем правильным.
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О НАС >>> БЛОГ >>> ПОРТФОЛИО >>> ТИРАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ >>>
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И П Бедросова Ю. В.
ИНН: 230210508363
ОГРНИП: 311230220900040
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Тел: +7 (918) 238-70-92
Skype: Bedrosova
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