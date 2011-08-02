Дописать сайт на 1С-Битрикс

Есть сайт, готовый на 60 %. Надо его дописать в соответствии с ТЗ. Работа будет проходить поэтапно, в соответствии с поставленными заданиями на данный момент времени. Оплата будет проходить также поэтапно. Предоплата за общую работу возможна в случае быстрого и удачного выполнения тестового задания. Тестовое задание также оплачивается. Требуется выполнение тестового задания в кратчайшие сроки.

Стоимость указана суммарно за проект.

Оплата возможна WMR, WMZ, на р/с.