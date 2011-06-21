Необходим мод для дле, реализующий следующее: на дле создаю категорию новости называю news ! отображается категория site.ru/news/ надо site.ru/news ! подкатегории также без слэша ! а сама полная новость отображается site.ru/news/novost.html а мне надо чтоб и в категориях и подкатегориях отображалось site.ru/news/novost site.ru/news/podcat/novost и так далее.

оплата после проверки работоспособности вашей версии с ограничением работы по времени.потом оплата.