Плагин для sweethome3d

Приветствую.

Есть софт, с открытым кодом: http://www.sweethome3d.com/ru/index.jsp

Необходимо добавить следующий функционал:

1) Возможность создавать подкаталоги с моделями мебели. В данный момент, такого нет. То есть есть допустим у меня мебель которая называется Альфа, и она бывает в трех цветах. Нужно чтобы был рубрикатор:

-Альфа

--ЦветА

--ЦветБ

--ЦветС

Количество подрубрик неограничено.

2) Добавить возможность редактирования / добавления своих свойств для мебели. К примеру, при экспорте в пдф файл чтобы можно было автоматом выводить дополнительное поле в таблице - цена (или др.)

Структура софта достаточна проста. Весь функционал разбит по классам, либо настройкам. Думаю сложностей возникнуть не должно.